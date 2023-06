US-Popstar Taylor Swift wird im nächsten Jahr am 9. August ein Konzert im Ernst-Happel-Stadion in Wien spielen. Sie kommt im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour nach Österreich.

Swift hat am Dienstag zahlreiche weitere Termine in Europa für ihre Tour angekündigt. Diese startet im August 2023 in Mexiko, ab Mai 2024 gibt die Sängerin Konzerte in Europa. Dort endet die Tour auch im August 2024 in London.