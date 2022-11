"This is the moment. Tonight is the night, we'll fight 'til it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us": Diesen Ohrwurm haben wir euch gern beschert, denn er kommt mit guten Neuigkeiten. Am 30. April 2023 wird US-Musiker Macklemore für ein Konzert in die Wiener Stadthalle kommen.

Im Rahmen seiner "The Ben"-Tour, die den gleichen Namen wie sein neu angekündigtes Album trägt, macht der Grammy-Gewinner auch Halt bei uns in Österreich.