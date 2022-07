Der Konzertreigen in der Wiener METAStadt nimmt kein Ende: Am 13. Juli singt Sarah Connor herzzerreißende Ballade, am 14. rappt Sido, 16. geben sich Alt-J die Ehre und am 17. wartet eine Indie-Party mit den Kooks.

Vor ihnen allen durfte aber Michael Kiwanuka am Montagabend die Bühne im 22. Bezirk aufwärmen.