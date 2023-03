Neben der Tatsache, dass Monet192 in Wien an dem Abend "die krasseste Party" geplant hatte, merkte zudem sein DJ an, wie schön die Frauen in der österreichischen Hauptstadt seien. Eine Zuschauerin konnte sich besonders freuen: Sie wurde auf die Bühne geholt und durfte den Rapper nicht nur umarmen, sondern ihm auch ganz nah sein, während er "Salty" performte.

Der Schweizer mit mazedonischen und tunesischen Wurzeln erinnerte dabei stark an Auftritte von US-Rapper Chris Brown, der dafür bekannt ist, bei jedem Konzert einen Song für weibliche Fans zu singen – und dabei auch den Körperkontakt zu suchen.