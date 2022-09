Monti Beton: 40-Jahr-Jubiläumskonzert in der Wiener Stadthalle

"Eine sehr kontinuierliche Band"

Monti Beton touren mit einem stilistisch breiten und musikalisch äußerst soliden Cover-Programm seit Jahrzehnten durch die Lande, von Austropop-Hits über Beatles, Kinks, Elvis, Dylan, Bowie, Doors bis hin zu Simon & Garfunkel und Neil Diamond. Der zweite "Mr. Monti Beton" neben Matosic, Thomas Schreiber, zum Erfolgsgeheimnis: "40 Jahre Rock'n'Roll quer durch Österreich. Wir sind eine sehr kontinuierliche Band, d.h. wir bleiben kontinuierlich in der Vergangenheit stecken - aber vor allem: Wir spielen nichts, was wir nicht spielen wollen." So wurde aus der bei "Lillys Talenteshow" im Wiener "Tunnel" in den 1980er-Jahren entdeckten Partie eine der erfolgreichsten Coverbands des Landes.

Immer wieder haben sich die Montis branchenfremde Gäste angelacht, dabei eben auch die Fußball-Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska. Krankl zu seiner Vokal-"Karriere" in der "Goleador"-Pension, durchaus mit einer realistischen Einschätzung: "Ich bin von Kindheit an ein Musikfan und ein sogenannter Sänger." Bevorzugte Genres: "Kinks, Beatles, Stones, aber auch Jazz." Das wird ihn freilich nicht aufhalten, am 15. Oktober gemeinsam mit Austria-Legende Herbert Prohaska ganz rapid "Rostige Flügel" anzustimmen.