Muse & Royal Blood live in Wiener Neustadt

Und wer ihre Shows bereits live erlebt hat, weiß, dass man sich auf ein Effekt-Spektakel freuen kann.

Der Kartenvorverkauf für den Konzertabend geht bald an den Start: Tickets gibt es exklusiv online ab Donnerstag, 15.09.2022 – 10:00 Uhr via Oeticket. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 16.09.2022 – 10:00 Uhr, ebenfalls in allen oeticket.com-Vorverkaufsstellen, sowie in allen Eventim-Outlets in Europa.