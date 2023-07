"Ich wurde mit 19 Jahren von einer Band (nur männliche Mitglieder) auf die Bühne geholt. Dort habe ich Schnaps aus der Flasche bekommen und wurde zum Tanzen animiert. Nach dem Konzert wollte ich ein Foto mit dem Sänger: dabei hat der Sänger ziemlich beherzt meine Brust gepackt. Das Foto hiervon habe ich noch und das überfordernde Unwohlsein der Situation auch noch in meinem Kopf."

Das ist nur einer von zahlreichen (anonymen) Erfahrungsberichten, die sich auf der Seite von #Musicmetoo finden. Namentlich angelehnt an die weltweite #Metoo-Bewegung, möchte die Website eine Plattform für das Teilen von Erfahrungen mit verschiedenen Formen von Diskriminierung und Belästigung in der Musikbranche sein. Zudem will sie allen Interessierten nützliche Erstinformationen liefern, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.