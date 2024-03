Musikverein Festival

Für das "Musikverein Festival" von 10. März bis 12. April 2025 nimmt man ein getrocknetes Blumensträußchen von Clara Schumann aus dem Archiv mit seinen fast drei Millionen Objekten als Inspiration für ein Programm unter dem Titel "Claras Blumenalbum". Das widmet sich musikalisch Themen wie Liebe und Freundschaft. Und ein kleines, programmatisch noch geheimgehaltenes Festival soll sich 2025 mit dem dann regierenden Jahreskönig Johann Strauß beschäftigen.

Aber selbstredend bleibt abseits der Sondervorhaben das gleichsam alltägliche Konzertprogramm die zentrale Säule im Musikvereinsgebäude, wo man am 4. September in die neue Saison startet. Hierbei geben sich Klangkörper wie die Wiener Philharmoniker, das Cleveland Orchestra, das Gewandhausorchester Leipzig oder das Amsterdamer Concertgebouworkest gleichsam die Klinke in die Hand.

Petr Popelka wird als neuer Chefdirigent der Wiener Symphoniker am 13. September sein Antrittskonzert im Goldenen Saal mit den "Gurre-Liedern" von Jahresjubilar Schönberg absolvieren. Und die Porträtreihen unter dem Titel "Künstler:innen im Fokus" umfassen auch heuer wieder Christian Thielemann (zum dritten Mal in Folge), aber etwa ebenso Geigerin Janine Jansen oder den isländischen Shootingstar am Klavier, Víkingur Ólafsson.