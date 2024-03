Altersgrenze Jugendabo angehoben

Nach dem Tiefpunkt von gut 24.000 verkauften Abos 2020/21, verzeichne man mittlerweile "nur" mehr ein Minus von 5,8 Prozent im Vergleich zur Vor-Coronasaison 2019/20, als man 33.169 Abos verkaufte, so Naske. "Und das werden wir nächstes Jahr aufholen", zeigte sich der 60-Jährige zuversichtlich. Einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu soll die erweiterte Jugend leisten, wird doch die Altersgrenze für das Jugendabo auf 30 Jahre angehoben. Das Abo sei jedenfalls keineswegs tot, sondern ein wichtiger Wegweiser im dichten Programmdschungel.

Die 112. Saison beginnt am 7. September mit Anne-Sophie Mutter und Manfred Honeck samt dem Pittsburgh Symphony Orchestra, die John Adams, Mendelssohn Bartholdy und Mahler am Programm haben. Bis zum Saisonabschluss präsentieren sich dann 710 Ensembles oder Einzelkünstler in gut 500 Konzerten am Haus. Dafür hat man 62 Abozyklen aufgelegt, wobei sich auch drei neue Formate im Talon befinden. Ein neuer Zyklus ist etwa "Meisterstimmen" mit Juan Diego Florez, Benjamin Bernheim und Elīna Garanča. Und auch Jordi Savalls Originalklanginterpretation der Beethoven-Symphonien findet sich am Programm, nachdem das Projekt ursprünglich Corona zum Opfer fiel.