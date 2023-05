"You're pretty fly for a white guy": Am 13. Mai heißt es laut Mitgrölen, wenn The Offspring ihr Konzert in der Wiener Neustädter Arena Nova geben. Die Punkband legt auf ihrer "Let the Bad Times Roll"-Tour nur einen einzigen Stopp in Österreich ein, weshalb am Samstag Besucher:innen aus dem ganzen Land erwartet werden.