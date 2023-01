Panic! At the Disco war 2004 als vierköpfige Band gestartet, deren Sänger und Frontmann Urie war. Nach mehreren Änderungen in der Besetzung blieb Urie ab 2015 einziges festes Mitglied und führte Panic! At the Disco als Soloprojekt weiter.

Wer als Fan die Band also ein letztes Mal live auf der Bühne erleben möchte, sollte den Konzerttermin in Wien nicht verpassen: