Ungewöhnlicher Synthiepop

Eines ist klar: Wer Poalo Nutini schon länger kennt, weiß: Dieser Mann erfindet sich immer wieder neu. So auch an diesem Konzert-Abend. Neben seinem üblichen Begleiter, der Gitarre, war diesmal auch der Synthesizer stets im Einsatz. Was anfangs etwas ungewöhnlich wirkte, zeichnete sich aber bereits in seinem 2022 erschienenen Album "Last Night in the Bittersweet", das ja auch Auslöser der Tour war. Mit psychedelischen Vintage-Groove eröffnete Nutini somit das Programm, was natürlich zu zusätzlicher Spannung im Publikum führte. Man fragte sich unweigerlich: Bleibt er wirklich das gesamte Konzert über bei diesem neuen Synthie-Ssound?