"Fendrich Symphonie": Sommer-Konzerte von Fendrich & Kolonovits

Neuerliche Vertrautheit

Auch für Fendrich sei die Zusammenarbeit heute eine andere. "Es treffen sich zwei Jugendfreunde, die einen gewissen Reifeprozess durchgemacht haben. Wir müssen uns nicht kennenlernen, wir kennen uns schon." Insofern brauche es "keine Anlaufphase", sondern sei es für Fendrich eher so, "als ob keine Zeit dazwischen vergangen wäre". Wobei er deutlich hervorhob, für das Projekt nur Vorschläge zu machen. "Ich bin ja nur ein gelernter Laie", so der Austropop-Star. "Ich vertraue Christian, er hat das Oberkommando."

Bei den Konzerten dürfe man sich jedenfalls auf einige Überraschungen einstellen. "Ich versuche nicht, das Publikum an diesen Abenden zu bedienen", stellte Fendrich klar. Es gebe viele Titel in seinem Katalog, die sich für die Neubearbeitung eignen würden und letztlich auch als Zeitdokument fungieren. "Manche Lieder kriegen ein Abendkleid, manche werden jetzt aber auch vervollständigt."

Als Musiker sei er letztlich "ein Reflektor meiner Umgebung", so Fendrich. "Das ist auch das, was die Kunst ausmacht. Sie ist ein Zeitzeuge. Man sieht Dinge als 25-Jähriger anders, als jetzt als 67-Jähriger. Es verändern sich Thematiken und die Ausdrucksweise. Im Endeffekt ist es nur das: was ich sehe, was ich empfinde." Als Songschreiber könne er sich nicht aussuchen, wann und wo die Inspiration kommt. "Ich kann es nicht erzwingen, aber auch nicht verhindern. Das ist in der Malerei so, im Theater, aber auch in der Musik. Die Summe all dieser Kunstrichtungen nennt man dann den Zeitgeist."