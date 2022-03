Guns N‘ Roses, am 13. Juli

So viele Hits wie Guns N‘ Roses seit 1985 aus dem Ärmel geschüttelt haben, gehen normalerweise in kein Stadion. Die österreichischen Fans können sich auf Classics wie „Welcome to the Jungle“, „Paradise City“, „Don’t Cry“, „November Rain“, „You Could Be Mine“ und viele mehr freuen. Slash hat den Zylinder bereits eingepackt, Duff McKagan den Bass neu besaitet, nur Axl Rose wühlt noch in seiner Bandana-Sammlung... Als Special Guest ist Gary Clark Jr. mit dabei.