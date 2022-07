Rainhard Fendrich: So war sein symphonisches Schönbrunn-Konzert

Deshalb startete Fendrich auch mit "Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen" in den Abend und endete mit "Für immer a Wiener". Natürlich standen auch Hits wie “Es lebe der Sport” oder “Midlife Crisis” auf dem Programm. Der gesamte Abend war im Übrigen genauestens durchgeplant: Der Sänger hielt sich streng an sein “Drehbuch”, weshalb selbst die spärlichen Worte, die direkt ans Publikum gerichtet waren, nicht spontan passierten.

Trotzdem war es für Fans eine seltene Chance, all die Hits Rainhard Fendrichs in einem dreistündigen Konzert zu hören – vor allem mit Orchesterbegleitung sowie in malerischer Umgebung.