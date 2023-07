Am heutigen Mittwoch, den 26. Juli 2023, steht das erste von zwei Wien-Konzerten von Rammstein im Ernst-Happel-Stadion auf dem Programm. Ein zweiter Termin in der österreichischen Hauptstadt ist für den morgigen Donnerstag, den 27. Juli 2023, geplant. Laut "Heute" ist bei den beiden ausverkauften Auftritten mit verschärften Kontrollen am Einlass zu rechnen.

Wie schon zuvor in Berlin machten auch in Wien Boykott-Aufrufe aufgrund der Missbrauchsvorwürfe gegen Mitglieder der Band die Runde. Beide Konzerte finden ab 19:00 Uhr aber definitiv statt.