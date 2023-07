Dies berichtete der "Der Standard" am Freitag. Bei dem Vorfall rund um das erste der zwei Wien-Konzerte von Rammstein wurde ORF-Musikkournalist Dietmar Petschl am Mittwoch nach der Show vor laufender Kamera von einem Konzertbesucher wüst beschimpft und angerempelt.

"Wir hassen Rassismus und Antisemitismus", sagte Lindemann nun laut "Standard" bei der Verabschiedung am Ende des zweiten Konzerts in Wien am Donnerstag.