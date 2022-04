Neue Alben am Record Store Day

Im Mittelpunkt des RSD steht wie immer die exklusive Release-Liste. Diese besonderen Alben werden am 23. April veröffentlicht und sind in den teilnehmenden Plattenläden erhältlich. Heuer gibt es am 18. Juni ausnahmsweise noch einen zweiten Release-Day, an dem weitere Platten in den Vertrieb kommen. Diese Aufspaltung soll Kapazitätsengpässe in den Presswerken vorbeugen.

Hier findest du die gesammelte Release-Liste für den RSD 2022

Live-Konzert im Plattenladen

Wer am RSD nicht nur neue Platten einkaufen, sondern eine musikalische Darbietung genießen will, sollte um 18 Uhr bei Rave Up in Wien vorbeischauen. Dort wird die heimische Hip-Hop-Formation Unison auftreten, 16 Jahre nach ihrem letzten Release wieder in der Originalbesetzung mit MC Shnek, Whizz Vienna und DJ Crum.