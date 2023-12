Pop-Party im Schnee mit Robbie Williams

Abgesehen vom Einstieg in den Showabend mit "Hey Wow Yeah Yeah", bei dem er nur ganz hinten auf der Bühne zu sehen war und etwas unterging, hatte das Konzert alles parat, was das Enddreißiger-Ohr hören möchte. Der ehemalige Boygroup-Sänger bei Take That bot bei seinen ausschweifenden, aber äußerst unterhaltsamen Lied-Übergängen einen mit Seitenhieben gespickten Abriss seiner Zeit in der einstigen Tennie-Band. "Back For Good" durfte dabei nicht fehlen.

Den Gutteil des Konzerts brachte Robbie Williams aber wohl sämtliche seiner Hits dar, keiner davon unbekannt, manche zuletzt selten gehört, aber schnell wieder erkannt - beispielsweise "No Regrets". Keiner der Songs wirkte dabei angestrengt und auch der Auftritt des Briten war stets gelassen, er schien in seinem Element zu sein, kein Funken aufgesetzt. Stimmlich hatte er trotz der eisigen Temperaturen und einer - wie er sagte angeschlagenen Gesundheit - keine Probleme, wenngleich er nicht alle Songs bis zur letzten Oktave sang. Das überließ er gerne dem Publikum. Die Show, das Entertainment zählt bei ihm klar mehr als jede einzelne Zeile eines Songs.