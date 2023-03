Wiedersehen mit Robbie Williams im Sommer

Von diesen fast schon therapeutischen Momenten des Seelenstripteases gab es nebst all dem Schmäh einige an dem Abend. Aber auch ebenso schweißtreibende Euphorie, denn stimmlich zeigte sich Williams absolut auf der Höhe. Nach dem einleitenden "Hey Wow Yeah Yeah" ("Österreich, seid ihr lauter aus Deutschland?" – Challenge accepted!) ging es auch schon zur Sache mit "Let Me Entertain You". Getanzt wurde auch zum früheren Kylie Minogue-Duett "Kids" und "Rock DJ", für ruhige Momente mit vielen Handy-Lichtern sorgten Balladen wie "Eternity", "Feel" oder dann "She's The One" und "Angels" im Zugabenteil, bevor die Fans mit einem A-cappella-Medley der größten Hits nach Hause entlassen wurden.

Kurzentschlossene, die den Donnerstag verpasst haben, können sich noch Resttickets für die Show am Freitag besorgen. Und wer die Wien-Konzerte nicht geschafft hat, sich aber noch in diesem Jahr live von den Bühnenqualitäten von Mr. "Let Me Entertain You" überzeugen möchte, hat im Sommer in Kärnten auf der Burg Hochosterwitz nochmals Gelegenheit dazu.