Es waren bereits einige Abschiede großer Musik-Namen in der letzten Zeit: Elton John, die Eagles, KISS, Fettes Brot, Die Seer ... Nun zieht sich offenbar auch Rod Stewart von der Bühne zurück: Unter dem Tour-Motto "Live In Concert - One Last Time" zieht der schottische Popmusiker 2024 durch Europa, am 2. Juli macht der Sänger in der Wiener Stadthalle Station.

Der 78-Jährige ("Sailing", "Baby Jane", "Da Ya Think I'm Sexy?") wird dabei seine größten Hits sowie eine gewohnt mitreißende Show mit im Gepäck haben.

Tickets für das Konzert in Wien sind ab 15. September, 10.00 Uhr, erhältlich (Ticketmaster Presale: 14. September, 10.00 Uhr).