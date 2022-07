Rolling Stones live in Wien: Rock-Triumph im Happel-Stadion

Kinderchor aus der Ukraine für Zugabe

Schönes Symbol: Der Zugabenteil am Ende wurde mit "You Can't Always Get What You Want" eröffnet, für den die Stones einen Kinderchor aus der Ukraine auf die Bühne zur Begleitung holten.

Und um es auch ja nicht schuldig zu bleiben, folgte zum großen Abschluss natürlich "(I Can't Get No) Satisfaction", bei dem es nochmals ein herrliches, kollektives Auszucken gab.

Ähnlich wie bei Guns N' Roses zwei Abende zuvor war auch hier der Modus Operandi eindeutig: Schlicht und einfach Rock pur, ohne große Lichtshows, ohne Pyrotechnik und Co. Das kann man mögen oder nicht, in Zeiten der Überinszenierung auch im Musikbusiness haben solche Shows aber gerade mit ihrem "Oldschool"-Flair etwas sehr Erfrischendes. Aber das war auch schon das Einzige, was irgendwie "alt" rübergekommen ist, denn die Stones präsentierten sich am Freitag in Wien als echte Stars und Könner ihres Fachs, von denen sich viele Jüngere nach wie vor so manche Scheibe abschneiden können.