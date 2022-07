Die Macht der Nostalgie

Nach den beiden Voracts Gary Clark Jr. und Dirty Honey als Aufwärmprogramm ging es schließlich mit immerhin nur 15 Minuten Verspätung um 19:15 Uhr los. Mit großer Bühnen- oder Lichtshow hielten sich Guns N' Roses zurück, es sollte an diesem Abend für satte drei Stunden klar um die Musik bzw. die dadurch übermittelte Nostalgie gehen. Und die bekamen die Fans allemal, denn die Herren blieben kaum einen ihrer Hits schuldig. Nach dem Einstieg mit "It's So Easy" und "Mr. Brownstone" schaffte es die bewährte Rockhymne "Welcome To The Jungle" dann langsam, das Publikum in die richtige Stimmung zu versetzen. Ab da ging es aber stetig bergauf.

Auch zahlreiche Cover-Songs machten das Set zur bunten Rock-Zeitreise, die Fans konnten zu "Slither" von Velvet Revolver ebenso mitsingen wie zu "I Wanna Be Your Dog" von den Stooges und einer wirklich gelungenen Version von "Knockin' On Heaven's Door". Auch ein gelungenes "You Could Be Mine" aus dem Film-Soundtrack von "Terminator" ergänzte die Mischung, die schließlich für genau die richtige Atmosphäre sorgte, die man sich von einem großen Stadionkonzert wünscht.