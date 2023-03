Seit die von der Politik geforderten ORF-Sparpläne ein Aus für das RSO (Radio-Symphonieorchester) in den Raum gestellt haben, herrscht in weiten Teilen der Kulturszene Aufregung. Am Dienstag sprangen die acht österreichischen Landesorchester den Kollegen "in geschwisterlicher Solidarität" zur Seite und sprachen sich in einem Offenen Brief für den Erhalt des Klangkörpers aus: "Wir verwahren uns mit Nachdruck gegen die geplante Zerstörung des RSO."

"Wäre fataler Verlust"

"Welch fataler Verlust die Abschaffung des RSO für unsere Identität und weltweite Reputation als Musikland wäre, ist unermesslich", verwiesen die Initiatoren auf die Tätigkeit des Orchesters vor allem im Bereich der zeitgenössischen Musik: "Ohne das RSO wird die kulturelle Bedeutung und künstlerische Vielstimmigkeit der Musikszene in Österreich unwiderruflich schweren Schaden nehmen!"