Sigur Rós spielen im Herbst 2022 ein Konzert in Wien

In den Jahren seit dem Hit-Album "Kveikur" hat sich einiges getan: Erst im Jahr 2020 veröffentlichte Sigur Rós ihre von Mythen umrankten und verloren geglaubten Aufnahmen "Odin's Raven Magic", ein Orchesteralbum, das ursprünglich fast zwei Jahrzehnte zuvor entstanden war.

Die Band hat auch ihre Alben "Agætis byrjun", "Takk", ( ), "Með suð i eyrum við spilum endalaust" und "Valtari" auf ihrem eigenen Label Krunk neu aufgelegt. Daneben hat Frontmann Jónsi zwei Soloalben veröffentlicht, "Shiver" mit Beiträgen von A. G. Cook, Robyn und Liz Fraser, und das Überraschungsalbum "Obsidian", das mit seiner Einzelausstellung in der Tanya Bonakdar Gallery in New York City zusammenfiel.