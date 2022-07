Die sonst so stimmgewaltige Sängerin Deborah Dyer alias Skin hatte am Dienstag in Wien leider mit einigen vokalen Problemen zu kämpfen: "Ich habe meine Stimme verloren", ließ sie das Publikum eingangs wissen. "Aber das ist egal! Wir geben euch alles, was wir haben." Und ja, das Versprechen wurde eingehalten.

In den 90ern gehörten Skunk Anansie mit Hits wie "Hedonism (Just Because You Feel Good)" oder "Weak" zur Speerspitze der Alternativeszene. Nachdem es Anfang der 2000er ruhiger wurde um Skin und ihre Mannen, ist das Gespann seit 2009 wieder aktiv und fleißig unterwegs. Insbesondere als Liveact sind Skunk Anansie ein Garant für energiegeladene Shows, wie auch die nun zu Ende gegangene 25-Jahr-Jubiläumstour einmal mehr zeigte.