In kurzer Zeit so viele Ideen wie möglich unterbringen: So könnte man den Sound der US-Rockband Speedy Ortiz wohl am besten beschreiben. Und dennoch lassen die komplex konstruierten Songs der Gruppe um Sängerin und Gitarristin Sadie Dupuis nichts an Eingängigkeit vermissen, wie auch ihre Show am Mittwochabend im Wiener Flucc bewies. Es war nach zehn Jahren erst ihr zweiter Abstecher nach Österreich, und das Warten hat sich mehr als ausgezahlt.