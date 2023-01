1. & 2. Juli: Pink

US-Popstar Pink ("Just Give Me A Reason") kommt im Rahmen ihrer "Summer Carnival"-Tournee am 1. Juli und 2. Juli 2023 ins Wiener Ernst-Happel-Stadion. Es wird ihr erste Live-Show hierzulande seit ihrem letzten Stopp 2019. Fans sollten die beiden Termine in der Bundeshauptstadt nicht verpassen, es sind die einzigen in Österreich auf ihrer Tour.