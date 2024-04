Essays über's Verlieben - und Verlieren

Durch diese enorme Fülle an kreativem Output muss man sich erst einmal in Ruhe durchhören und -sortieren. Und auch in der richtigen Stimmung dafür sein. "TTPD" ist eine immense Ansammlung an Essays, Tagebuch-Einträgen, Poesie-Zeilen, vielleicht auch Abschiedsbriefen. Taylor Swift wird hier so persönlich wie nie zuvor. Genau darauf haben die Fans gehofft, und genau das bekommen sie auch. Es ist kein Party-Banger-Album, so einfach hat es sich die US-Künstlerin nicht gemacht – hat diesmal aber auch niemand erwartet.

Anfang 2023 trennten sich Swift und der britische Schauspieler Joe Alwyn nach sechs gemeinsamen Jahren. Bereits gegen Ende der Beziehung sollen die ersten Zeilen für "TTPD" entstanden sein. Der Albumtitel, so spekuliert das Internet, soll sich gar auf eine WhatsApp-Chatgruppe von Alwyn und seinen Kollegen Paul Mescal und Andrew Scott beziehen: Den "Tortured Man Club".

Swift selbst sagt, dass sie über zwei Jahre an dem Album gearbeitet hätte, bezeichnet die Platte als ihren “Rettungsanker", der sie daran erinnere, warum Songwriting für sie so wichtig sei. Das bekräftigte sie auch bei einem Konzert in Melbourne: ”I’ve never had an album where I needed songwriting more than I needed it on ’Tortured Poets.” Klingt melodramatisch, und soll es auch sein.