Mit ihrer Tour hat Superstar Taylor Swift Rekorde gebrochen. Ein angekündigter Konzertfilm soll nun nicht nur in den USA, sondern weltweit gezeigt werden, teilte die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Account mit. "Taylor Swift: The Eras Tour" läuft ab 13. Oktober in den Kinos.

Die US-amerikanische Musikerin tourt seit März, nächsten Sommer kommt sie auch für einige ausverkaufte Termine nach Wien.