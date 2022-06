Die Wiener Staatsoper wird kurzzeitig zur Rossini-Hochburg

Cecilia Bartoli war noch nie in einer Partie an der Wiener Staatsoper zu erleben? Klingt wie ein Witz, ist aber bittere Realität. Das Versäumte holt das Haus am Ring unter Direktor Bogdan Roščić nun umso glanzvoller nach. Anstatt wie sonst am 30. Juni das Saisonende einzuläuten, hängt man noch eine Extrarunde bis 8. Juli dran - mit La Bartoli als Fixstern unter dem passenden Titel "Rossinimania". Konkret geht es um eine Residenz der Oper von Monte Carlo, die es in sich hat.