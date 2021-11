Ein Preismonitor von 2020 der österreichischen Arbeiterkammer (AK) von 82 Angeboten bei zehn Händlern zeigt, dass Vorsicht geboten ist: Black Friday-Preise sind nämlich oft alles andere als ein Hit. In fast einem Drittel der Fälle (30 Prozent) war bereits am Tag des Angebots ein günstigeres Produkt am Markt zu finden. „Wer ein bestimmtes Produkt kaufen möchte, sollte am besten mit einer Preissuchmaschine den Preis checken“, rät AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic.