Frantic

Wer ein Fan von dem Kartenspiel "Uno" ist und es eine Portion böser haben möchte, kann mit "Frantic" nichts falsch machen: Die einfachen Spielregeln lassen dich schnell in das Spiel mit Farb- und Zahlenkombis einsteigen. Doch die Spezial- und Ereigniskarten können SpielerInnen in den Wahnsinn treiben. Du willst deinen Freundeskreis verkleinern? Dann solltest du dir "Frantic" zulegen! Hier geht's direkt zum Spiel!

Der Hobbit – Das Kartenspiel

Schlüpfe in dem Stichspiel "Der Hobbit – Das Kartenspiel" in die Rolle von Bilbo, Thorin oder Gandalf und trete dabei gegen Smaug oder Bolg an. In dem Spiel musst du mithilfe von Stichfarben und den richtigen Zahlen deine GegnerInnen ausstechen. Zusatzkarten, die für Heilung, Schaden & Co stehen, können den Spielvorgang erneut verändern. Hat ein Charakter zu viel Schaden, stirbt er und scheidet aus dem Game aus. Nach zwei Spielrunden wird ermittelt, ob Gut oder Böse gewonnen hat. Bist du bereit? Hier geht's direkt zum Spiel!

Scrabble

Kreuzworträtsel sind deine Welt? Dann ist "Scrabble" genau das Richtige für dich! Mit jeweils sieben zufällig gezogenen Buchstaben musst du auf dem Spielfeld Wörter zusammensetzen. Mit viel Geschick und einem ausgeprägten Wortschatz kannst du die meisten Punkte sammeln. Wirst du der/die HerrIn der Wörter sein? Hier geht's direkt zum Spiel!