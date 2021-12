Dieser Hack könnte doch ein wenig Geld kosten, aber zum Glück gibt es vielerorts günstige Lichterketten zu erstehen. Auf jeden Fall gilt: Mehr ist mehr. Also bloß nicht eine Lichterkette pro Raum aufhängen und meinen, man hätte genug. Nein, es dürfen ruhig mehrere pro Zimmer sein. Besonders gut machen sie sich rund ums Fenster, am Türstock, ums Regal gewunden, in Blumenarrangements und natürlich am Weihnachtsbaum.