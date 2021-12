3 Goldene Kugeln

Der Klassiker in der Grazer Gastronomie. Wer Lust auf eine Schnitzelsemmel, ein Cordon-Bleu oder einen deftigen Hendlstreifen-Salat hat, ist hier richtig. In der Filiale am Bahnhofgürtel kann man die Speisen abholen. Ansonsten bestellt man via bekannter Lieferdienste.