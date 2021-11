Spielt euch eure Lieblingsalben oder -playlists vor

Welche Musik man am liebsten hört, sagt viel über einen Menschen aus (daran glauben wir zumindest fest). Daher zeigt diese (durchaus sehr persönliche) Seite eurem Date. Spielt ihm/ihr eure liebste Musik vor, und dann sprecht darüber! Was gefällt euch an einem Song, an der Stimme, an der Instrumentalisierung besonders, und warum? Ihr werdet sehen, da vergeht die Zeit wie im Flug.