Theatro Piccolo - Elefantenmond

In dieser Koproduktion erzählen das Theatro Piccolo & IYASA/ZIMBABWE in witzigen Dialogen und mitreißenden Liedern gemeinsam die Geschichte einer Freundschaft, die vor einer harten Probe steht ... unterhaltsam und lehrreich, für Klein und Groß! Zu sehen im Stream an zwei Terminen: