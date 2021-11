Die Wiener Staatsoper hingegen zieht ins TV, sie zeigt die Premiere der Oper “Don Giovanni” am 5. Dezember via ORF III und im Stream. Außerdem kann man auf der Staatsopern-Webseite vergangene Vorstellungen gratis streamen. Die Oper Graz bietet Ähnliches an: Aufnahmen von Konzerten, ein Rundgang für Kinder und ein hauseigen produziertes Hörspiel stehen zur Verfügung.