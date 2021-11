The Bold Type (2017)

Die Serie wird als das neue "Sex and the City" gehandelt und stimmt schon einmal auf das Revival "And Just Like That" ein: Die drei Freundinnen Jane, Kat und Sutton meistern zusammen ihren Arbeitsalltag beim Frauenmagazin "Scarlet" und versuchen ihre privaten Probleme – wie neuentdeckte Bisexualität, verbotene Liebe und Beziehungskrisen – zu lösen. Dank fünf Staffeln mit insgesamt 52 Folgen ist man mit der Serie bestimmt eine Zeit lang beschäftigt.

Zum Streamen bei Amazon Prime.

