Ziegelteich am Wienerberg

Der Wienerberg per se ist ein schönes Naherholungsgebiet in Favoriten. Der Ziegelteich ist ein naturbelassener Badeplatz mitten drinnen. An heißen Sommertagen liefert er Abkühlung abseits der Menschenmassen, für Spaziergänge bietet die Szenerie mit Schilf und wilden Böschungen Idylle pur. Man vergisst fast, dass man noch mitten in Wien ist.

Erreichbar mit der Straßenbahn 11 und den Buslinien 15A, 7A, 65A, 16A und 7B; Parkplätze sind ebenfalls vorhanden. Mehr Infos hier.