Bewegung an der frischen Luft ist löblich, aber in Wien kommt es einem gerade in den innerstädtischen Bezirken oft so vor, als wäre die Natur weit weg. Dabei ist sie näher, als man denkt, und dann auch noch recht viel davon! Wer das nicht glaubt, braucht sich nur die 11 (plus zwei leicht abgewandelte) Wiener Stadtwanderwege anzuschauen – sie sind der Beweis, dass man sich auch in einer Großstadt beim Wandern wunderbar auspowern kann.