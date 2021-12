Diese Snack Box ist das perfekte Last-Minute-Treat zum Nikolo

Wir haben einen Sweet Spot für Brunch- und Snack-Boxen aller Art. Schließlich kann man so einen Restaurantbesuch mit Buffet-Option auch im Lockdown optimal simulieren. Außerdem gibt es nichts schöneres, als in einer Kiste voller Leckereien immer neue Treats zu entdecken – so viel muss man seinem inneren Kind schon zugestehen!