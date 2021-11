Österreich ist also wieder mal im Lockdown – und wir fragen uns, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen (man kann ja nicht immer arbeiten!). Restaurants sind geschlossen, Bars ebenso, Kultur-Erlebnis ist auch nicht drin. Lesen und Netflixen ist zwar cool, aber irgendwann auch anstrengend für die Augen. Also wäre jetzt die beste Zeit, um in die breitgefächerte Welt der Podcasts einzutauchen.

Immerhin sind Podcasts beliebt wie nie zuvor. Jede/r, der/die etwas auf sich hält, setzt sich dieser Tage vors Mikrofon und quatscht drauf los. Gute Podcasts lassen uns an interessanten Monologen oder Gesprächsrunden teilhaben, die einem das Gefühl geben, mit Freunden über ein Lieblingsthema zu plaudern. Besonders in Lockdown-Zeiten können Podcasts deshalb kurzweilig über die fehlende Stammtischrunde hinwegtrösten.

Die 10 besten Podcasts für den Lockdown: