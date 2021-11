Weihnachten steht vor der Tür – und was das alle Jahre wieder in Sachen Genuss und mentaler Ausgeglichenheit bedeutet, muss man wohl nicht groß erklären. Durch den neuerlichen Lockdown in Österreich bis inklusive 12. Dezember kommt die Schließung von Fitnesscentern und Sportkursen erschwerend hinzu.