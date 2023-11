"Möge Großbritannien als ein warnendes Beispiel dienen, ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte - ein Beispiel dafür, was passiert, wenn wir auf die Kunst vergessen, wenn wir vergessen, dass Worte Macht und Bedeutung haben, und wenn wir diese Macht und Bedeutung den Schlimmsten unter uns überlassen", so die Autorin. Ihr sei als Kind durch Lektüre Welterfahrung und Empathie vermittelt worden - etwas, was immer mehr verloren gehe. "Wir alle haben buchstäblich die Macht, unserem Land zu helfen oder ihm Schaden zuzufügen, es zu heilen oder es zu verletzen, einfach nur, indem wir Bücher lesen, schreiben und veröffentlichen." Lesen sei "eine freiwillige Besessenheit. Aber in unseren besten geschriebenen Werken und insbesondere in den besten Werken der Belletristik ist diese Besessenheit die eines liebevollen Gefährten".