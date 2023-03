Österreich ist ein Messe-Land – zumindest, was die Anzahl und Auswahl der betreffenden Veranstaltungen angeht. In einem "normalen" Jahr, ohne Lockdown und Co. (eh scho wissn' ...) finden hierzulande im Durchschnitt über 300 Messen statt. Und nahezu jährlich kommen neue Formate hinzu, in unterschiedlichen Größen und Ausrichtungen.

Ob Kultur, Kulinarik oder spezifische Fachbereiche: Messen sind nicht nur ein Sammelplatz für Anregungen und Ideen, auch bieten sie den Rahmen, um sich über Neuheiten und Trends zu informieren. Zudem geben sie DienstleisterInnen die Möglichkeit, sich vor größerem Publikum persönlich und abseits des Internets zu präsentieren.

Ob man selbst diese Form des großflächigen Austausches nun mag oder nicht, bleibt jedem und jeder selbst überlassen.