Falls man am vergangenen Wochenende viele bunt kostümierte Gestalten in der U-Bahn gesehen und sich gefragt hat, was da jetzt nun wieder los ist, war die Antwort ganz klar: Die Vienna Comic Con (VIECC) ist in der Stadt.

Österreichs größtes Popkultur-Event ging am Samstag und Sonntag in der Messe Wien über die Bühne. Gut 39.000 Besucher:innen aus ganz Europa reisten laut Veranstalter:innen an, um dem grauen November zu entkommen und stattdessen in die bunte Welt der Popkultur einzutauchen.

Bunt, bunter, Vienna Comic Con

Ob Herr der Ringe oder Star Wars, ob Neon Genesis Evangelion oder Final Fantasy: Fans jeglichen Alters und aus allen erdenklichen Genres tummelten sich an beiden Messetagen vor Ort, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und das Rahmenprogramm zu genießen: Zahlreiche Keynotes internationaler Stars, Cosplay-Conteste, Gaming-Wettbewerbe, Brettspiel-Ecken, Quiz-Shows und viele Künstler:innen aus der Kreativszene prägten die Messe.