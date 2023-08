Die Stargäste auf der Vienna Comic Con 2023

Um schon vorab in die richtige Vorfreude zu kommen, veranstaltet die Comicmesse heuer erstmals den "Vienna Comic Con Cosplay Ball". Der Abend, moderiert von Promi-DragQueen Tamara Mascara, richtet sich an alle Wiener Cosplayer:innen und Popkultur-Interessierten, die das Tanzbein schwingen möchten (bzw. schon vor der Messe ihre kreativen Outfits in der Öffentlichkeit ausführen möchten). Mehr Infos dazu hier.