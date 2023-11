Besondere Verbindung zum Stück

Er habe eine besondere Verbindung zum Stück, erinnerte sich Zetterholm an sein erstes "Phantom" in London, habe er sich doch in Christine verliebt - und zwar nicht in die Figur, sondern die Darstellerin Harriet Jones, die heute die Mutter seiner Kinder sei. Aber auch von den VBW, die bei ihren Produktionen weiterhin auf großes Orchester setzen, zeigte sich Zetterholm angetan: "Ihr macht was richtig hier in Österreich. Das ist wirklicher Luxus!"

Zetterholm zur Seite steht bei ihrem Wien-Debüt als Christine, Love-Interest des Phantoms, Lisanne Clémence Veeneman. Die gebürtige Niederländerin unterstrich dabei: "Ich habe mich in die Figur der Christine im ersten Moment verliebt", erinnerte sich Veeneman an ihren ersten Besuch des "Phantoms" mit 16 Jahren.