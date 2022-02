"Dracula" ist nun die erste Produktion. Am 19. März feiert dann mit "Der kleine Horrorladen" das nächste Musical seine Premiere - gefolgt von "Jesus Christ Superstar" (8. April) und einer Bühnenfassung des österreichischen Kabarettfilmklassikers "Muttertag" (5. Mai). Insgesamt sind im laufenden Jahr 80 Spieltage vorgesehen. Daneben kann die Location auch für diverse Projekte von Konzerten über Lesungen bis zu Bällen oder Ausstellungen gemietet werden.

Offiziell eröffnet wurde die Kulturgarage in Gehweite der U2-Endstation "Seestadt" (Am-Ostrom-Park 18) bereits vor knapp zwei Wochen. Und am vergangenen Donnerstag wäre es erstmals auf der Bühne rundgegangen, wenn die A-cappella-Oper "Ohne August" des örtlichen Chors Vorpremiere hätte haben sollen. Der Termin sowie die Folgeaufführungen am Samstag mit der offiziellen Premiere und am Sonntag fielen kurzfristig allerdings dem Coronavirus zum Opfer. Jetzt heißt es also hoffen, dass es mit "Dracula" losgehen kann. Zwei Tage sind es immerhin noch hin.